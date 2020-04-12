Beşiktaş'tan kritik Anderson Talisca açıklaması

Beşiktaş'tan sonra futbol hayatını Çin'de sürdüren Anderson Talisca ile siyah beyazlı kulübün ismi son dönemde sıklıkla anılmaya başlandı. Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Brezilyalı yıldızın Beşiktaş'a transferi konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, kulübün instagram canlı yayınına konuk oldu. Dalgakıran, corona virüs sonrası ligin asıl seyir izleyeceği, yönetimin hedefleri ve transferler hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Adnan Dalgakıran'ın açıklamaları:

Bu salgının daha uzun sürebileceği konuşuluyor. Amerika'da 1-1,5 yılı bulacağı belirtiliyor. Bilim Kurulumuz da 'evde kalmayı alışkanlık haline getirmelisiniz' şeklinde değerlendirmelerde bulunuyorlar. Bu sebeplerden ötürü bu yıl bu ligin oynanma ihtimali yok.

"2020-21 SEZONU DA TEHLİKEDE"

Beşiktaş Kulübü, hem UEFA'ya hem de TFF kurullarına bağlı hareket etmek zorunda. Bana göre 2020-2021 sezonu da risk altında. Bu ihtimal var mı var. Ya da seyircisiz oynanma ihtimali var. Bu kaotik dönemde çok sabırlı olmamız gerekiyor.

Şuna güvensinler. Beşiktaş'ın menfaatlerini her açıdan değerlendirerek her şeyi masaya yatırıyoruz. Böyle dönemlerde hep birlikte olmamız lazım. Saçma sapan gündemler peşinde olmamalıyız.

"ALT YAPIYA KİMSE YATIRIM YAPMAMIŞ"

Borçlarını öderken bir yandan da gelirlerini artırmaya çalışan Beşiktaş yaratmaya çalışıyoruz. Biraz sabır gerekiyor. Beşiktaş'ta gerçekten ciddi bir scout sistemi kurmaya çalışıyoruz. Alt yapı cidden çok önemli. Kimse yatırım yapmamış alt yapıya. Taraftarla doğru bir iletişim kurmanız gerekiyor. Beşiktaş'ın gerçekleri, Beşiktaş'ın neler yapmaya çalıştığı. Bütün bunları hep birlikte yapmak. Alt yapıda 3 takım 4 takım aynı sahada antrenman yapıyor. Bu kadar ciddi bütçelerin olduğu yerlerde bu çocuklar için gerçekten hiç para harcanmamış.

Biraz sabredersek gönüllü scouting sistemini de hayata geçireceğiz. O genç çocuklara sabredeceğiz, o sistemlere sabredeceğiz. Yeniden yapılanma demiyoruz. Yapılanma diyoruz çünkü yeniden yapılanma olabilmesi için ortada bir yapılanmanın olması lazım. Menajerlerin önerdiği futbolcuları alarak gitti Beşiktaş'ın geleceği. Bunları engelleyecek bir tüzük oluşturmak istiyoruz.

Yönetim kurulu üyelerimiz cansiperane yapıyor. Yönetim kurulu bizzat işlerin içerisinde olmaz. Yönetim kurulu hedefleri belirler, stratejileri belirler, profesyonellere aktarırlar. Yarınlar için doğru bir sportif direktörlük, doğru bir scouting sistemi getirmek istiyoruz.

GALATASARAY GÖNDERMESİ

Türkiye'de takımlar bir sistem üzerine kurulmuş takımlar değil. Bir bakıyorsunuz bir dönem Avrupa'dayız diğer dönem yokuz. Bir takımımız bir bakıyorsunuz UEFA kupasını alıyor. Başka zaman Avrupa'da sıfır çekiyor. Bu sistemsiz olmaktan kaynaklanıyor. Futbol başka bir yer.

TALISCA AÇIKLAMASI!

Israrla Talisca yazıyorlar yorumlarda. Beşiktaş'ın bu yılki futboldaki bütçesi 56 milyon euro idi. Futbol federasyonu yeni kurallara göre dedi ki siz önümüzdeki sene bunu 35 milyon euroya düşüreceksiniz. Yoksa küme düşme ve puan silme de dahil yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Bir yandan da 3 milyar borcumuz var. Bütün gelirlerimiz borçlara gidiyor. Ve 6-7 Temmuz'da ödemelerimiz var. Daha nasıl cevap verebilirim. Bu durumdan hep birlikte çıkacağız. Böylesine zor dönemde artık futbolcu isimlerini bırakacağız. Eskiden olan alışkanlıklarımızı unutacağız. Sadece Beşiktaş ismiyle hareket edeceğiz. Beşiktaş için en mükemmel olanı yapmaya çalışacağız. Dünyada yüz milyonlarca futbolcu var. Birkaç isimle sınırlandırmamalıyız. Geçmişte olduğu gibi biz yıldızları yaratalım. Daha önceden yıldızlaşmış isimlere kaynağımız yok. Yıldızları yaratmaya çalışalım. Hep birlikte bunu yapalım.