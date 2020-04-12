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İngiliz devi Chelsea'nin "Kedi" lakaplı efsane kalecisi Peter Bonetti, hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 12.04.2020
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CHELSEA'NİN EFSANE KALECİSİ HAYATINI KAYBETTİ!

'nin efsane futbolcularından "" (Kedi) lakaplı eski kaleci , 78 yaşında hayatını kaybetti. ekibinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Chelsea'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Huzur içinde uyu Peter 'The Cat' Bonetti" ifadeleri yer aldı.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Bonetti uzun süredir bir hastalıkla mücadele ediyordu.

formasını 729 kez giyerek kulüp tarihinde en fazla maça çıkan 2. oyuncu olan , İngiltere ile 1966 'nı kazanmıştı.

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