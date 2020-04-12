Galatasaray'ın Christian Luyindama planları suya düştü
Ekonomik darboğazda olan Galatasaray'ın Christian Luyindama planları suya düştü. Galatasaray’da Kongolu stoperin sakatlığının bedeli beklenenden daha pahalı oldu. Luyindama'nın sezonu erken kapatması sonrası İngiliz ekibi Aston Villa, 14 milyon Euro'luk telifini rafa kaldırdı.
Galatasaray'a sezon içinde en büyük darbelerden biri Christian Luyindama'nın sakatlığı olmuştu. Milli Takım'da sakatlanan ve 7 Aralık'ta sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olan Luyindama'nın sezonu erken kapattığı belirtilirken, devre arasında 14 milyon Euro ile Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanan Aston Villa da teklifini rafa kaldırdı. Ardından Christian Luyindama'nın Süper Lig lisansı ara transferde takıma katılan Jesse Sekidika için askıya alındı.
GALATASARAY TAM BİR AÇMAZA GİRDİ
Ancak Sekidika ligde kadroya bile giremezken Luyindama'nın hızlı iyileşme süreci herkesi şaşırttı. Üstüne coronavirüs yüzünden lige ara verilince Galatasaray tam bir açmaza girdi. Zira eğer planlandığı gibi ligin son 8 haftası haziranda oynanırsa Galatasaray, Luyindama'dan yine faydalanamayacak.
Sekidika da Terim'in planlarında yer almadığı için Galatasaray hem maddi hem de kadro konusunda çifte darbe yemiş oldu.
Luyindama'nın sahalara tahmin edilenden 2 ay önce dönmesinde Florya'ya yapılan sağlık yatırımının etkisi büyük. Yorgun adalelerin çabuk bir şekilde toparlanmasını sağlayan soğuk odayı (lifecube) Florya'ya kuran sarı-kırmızılı kulüp, eksi 85 dereceye ulaşan bu sistemde 3 dakika süren seanslarla futbolcuları tedavi ediyor.
Kaynak: Sabah
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