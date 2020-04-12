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Galatasaray'ın Christian Luyindama planları suya düştü

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Giriş Tarihi: 12.04.2020 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020
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GALATASARAY'IN CHRİSTİAN LUYİNDAMA PLANLARI SUYA DÜŞTÜ

Ekonomik darboğazda olan 'ın planları suya düştü. Galatasaray’da Kongolu stoperin sakatlığının bedeli beklenenden daha pahalı oldu. Luyindama'nın sezonu erken kapatması sonrası İngiliz ekibi , 14 milyon Euro'luk telifini rafa kaldırdı.

'a sezon içinde en büyük darbelerden biri 'nın sakatlığı olmuştu. 'da sakatlanan ve 7 Aralık'ta sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olan Luyindama'nın sezonu erken kapattığı belirtilirken, devre arasında 14 milyon Euro ile Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanan da teklifini rafa kaldırdı. Ardından Christian Luyindama'nın lisansı ara transferde takıma katılan Jesse Sekidika için askıya alındı.

GALATASARAY TAM BİR AÇMAZA GİRDİ
Ancak Sekidika ligde kadroya bile giremezken Luyindama'nın hızlı iyileşme süreci herkesi şaşırttı. Üstüne coronavirüs yüzünden lige ara verilince Galatasaray tam bir açmaza girdi. Zira eğer planlandığı gibi ligin son 8 haftası haziranda oynanırsa Galatasaray, Luyindama'dan yine faydalanamayacak.

Sekidika da Terim'in planlarında yer almadığı için Galatasaray hem maddi hem de kadro konusunda çifte darbe yemiş oldu.

Luyindama'nın sahalara tahmin edilenden 2 ay önce dönmesinde Florya'ya yapılan sağlık yatırımının etkisi büyük. Yorgun adalelerin çabuk bir şekilde toparlanmasını sağlayan soğuk odayı (lifecube) Florya'ya kuran sarı-kırmızılı kulüp, eksi 85 dereceye ulaşan bu sistemde 3 dakika süren seanslarla futbolcuları tedavi ediyor.

Kaynak: Sabah

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