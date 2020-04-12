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Fenerbahçe'de çifte transfer harekatı

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Giriş Tarihi: 12.04.2020 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020
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FENERBAHÇE'DE ÇİFTE TRANSFER HAREKATI

bu sene 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla başlayan 'de önemli gelişme. Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen sarı lacivertli kulüp, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Lacivertli ekibin Sevilla'dan Rony Lopes ve Inter'den Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katmaya çok yakın olduğu bildirildi.

ligin kalanı için UEFA ve TFF'nin kararını beklerken, kulüpte transfer çalışmaları için uzaktan takip yapılıyor. Menajer önerilerinin yanı sıra gözlemci ekibinin takip ettiği isimler mercek altına alınırken, iki futbolcunun isminin öne çıktığı öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre Sarı Lacivertliler Sevilla'dan Rony Lopes, Inter'den ise Kwadwo Asamoah'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.

HÜCUMDA KANATLARDA GÖREV YAPIYOR
Geçen sezon 25 milyon Euro'ya Monaco'dan transfer edilen Rony Lopes, performans olarak hayal kırıklığı yaratırken, La Liga'da sadece 3 maçta forma şansı bulabildi. Rony Lopes, hücumda kanatlarda görev yapıyor.

ASAMOAH'I KADROSUNA KATMAYA ÇOK YAKLAŞMIŞTI
Asamoah da forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen isimlerden biri... Devre arası transfer gündeminde de Fenerbahçe, sol bek ve sol açık olarak görev yapabilen Asamoah'ı kadrosuna katmaya çok yaklaşmıştı.

Her iki oyuncunun da kiralık olarak düşünüldüğü ve liglerin başlaması sonrası somut adım atılacağı ifade edildi.

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