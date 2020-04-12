Fenerbahçe'de kapılar Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e kapatılmadı!
Sezon sonu Beşiktaş'la sözleşmeleri bitecek olan Caner ve Gökhan için, yeni bir iddia ortaya atıldı. İsimleri Fenerbahçe ile anılan milli futbolcular için şuan herhangi bir girişimin bulunmadığı iddia edildi. Ancak Başkan Ali Koç’un iki yıldıza karşı soğuk tavrı bulunmadığı ve ikiliye kapılar kapalı tutulmadığı da gelen haberler arasında.
Beşiktaş'la sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin isimleri Fenerbahçe ile anılsa da şuan herhangi bir girişim bulunmuyor. Ancak Başkan Ali Koç'un iki yıldıza karşı soğuk tavrı bulunmuyor, ikiliye kapılar kapalı tutulmuyor. 4 yıl önce hem yerli hem de ligin en iyi bekleri olarak kabul edilen iki yıldızın Fenerbahçe'den ayrılmak zorunda kalıp, ezeli rakip Beşiktaş'a kaptırılmasının geçmiş dönemin hataları olarak kabul ediliyor.
FENERBAHÇE'YE TAM UYACAKLAR
Milliyet'in haberine göre Ali Koç, Beşiktaş'ın iki yıldızla görüştüğü bir dönemde etik açıdan herhangi bir girişimin doğru olmayacağına inanıyor. Gökhan ve Caner'in siyah-beyazlılarla anlaşamaması halinde oluşacak şartlara göre tavır alınabileceği belirtiliyor. Sağ ve sol bek arayışındaki sarı-lacivertlilerde; camiayı tanıyan, Koç'la yöneticilik yıllarında hep iyi ilişkileri bulunan ve bonservissiz olan iki yıldızın; Fenerbahçe'ye tam uyacak isimler olduğu biliniyor.
EMRE BELÖZOĞLU FAKTÖRÜ
Sarı-lacivertlilerde yavaş yavaş takım üzerinde sorumluluk almaya başlayan Emre Belözoğlu'nun hem Gökhan Gönül hem de Caner Erkin'le iyi ilişkileri bulunuyor. Emre'nin Milli Takım ile Fenerbahçe'de aynı takımda oynadığı ve şampiyonluk yaşadığı isimlerle her zaman iyi arkadaşlıklarının olması dikkat çekiyor.
Başkan Ali Koç ve yöneticiler; Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in ayrıldığı günden bu yana takımın sorun yaşadığına inanıyor. Sağ ve sol bekte hem kendilerinin hem de geçmiş yönetimin transferde isteneni sağlayamadığı aktarılıyor. 4 yıldır her sezon başında bu sorunun gündeme gelmesinin büyük bir kulübe uymadığı belirtiliyor. Özellikle Gökhan'ın ayrılmasının doğru bulunmadığı, Caner'in de Inter'den dönerken Fenerbahçe'ye kazandırılmamasının yanlış olduğu vurgulanıyor.
BİR TÜRLÜ İSTİKRAR SAĞLANAMADI
Sağ bek ve sol bek konusunda 2016'dan beri bir türlü istikrar sağlanamadı. Fenerbahçe'de sağ bekte sırasıyla Şener, Van der Wiel, Isla, Dirar, Murat Sağlam gibi isimler oynarken; sol bekte İsmail Köybaşı geldi, gitti ve Hasan Ali de yıllardır tek kaldı.
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