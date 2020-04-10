Galatasaray'da işler karışacak! Seri ve Lemina...

Galatasaray'ın orta sahadaki vazgeçilmez iki ismi olan Seri ve Lemina'dan kötü haber geldi. Fulham Seri'yi, Southampton ise Lemina'yı tekrar kiralamaya sıcak bakmıyor.

Galatasaray'a Jean-Michael Seri ve Lemina'dan kötü haber geldi.

Eurosport'tan Manu Lonjon'un haberine göre İngiliz ekibi, Seri'yi bir yıl daha kiralık göndermeye sıcak bakmıyor. Fulham'ın sadece bonservis tekliflerini dikkate alacağı kaydedildi.

Lemina için de benzer bir senaryo gündemde. Oyuncunun bonservisine sahip olan Southampton, kiralık tekliflere sıcak bakmayacak.

Fulham'ın 2018'de 30 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek transfer ettiği Seri bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkarken 1 gol 3 asistlik bir performans sergiledi. 26 yaşındaki Lemina ise 25 maçta 1 gol kaydetti.