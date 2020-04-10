Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e net mesaj!
Adı son zamanlarda menajerinin yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Dorukhan Toköz hakkında önemli gelişme. Beşiktaş’ın yıllık ücrette anlaşmadığı Dorukhan Toköz konusunda nasıl bir yol haritası izleyeceği belli oldu. Daha önce Ajdin Hasic ile yapılan pazarlıkların benzerini Dorukhan’ın menajerleriyle gerçekleştirecek.
Beşiktaş'ta yönetimi devraldıktan sonra mali anlamda yeniden yapılanma çalışmalarının içerisine giren ve bunu büyük bir titizlikle sürdüren siyah-beyazlılar, Dorukhan Toköz ile yapılacak sözleşme yenileme görüşmelerinde aynı kriterleri uygulayacak.
DORUKHAN'IN MENAJERLERİYLE GERÇEKLEŞTİRECEK
Milliyet'in haberine göre; eski yönetimin yıllık 350 bin euro kazanan 23 yaşındaki milli oyuncuya büyük zam yaparak 1 milyon 200 bin eurodan yeni sözleşme teklif etmesini rafa kaldıran Ahmet Nur Çebi yönetimi, daha önce Ajdin Hasic ile yapılan pazarlıkların benzerini Dorukhan'ın menajerleriyle gerçekleştirecek.
BU FORMA ALTINDA SAKATLANDI
350 bin euro alan bir oyuncuya 1 milyon 200 bin euro gibi bir ücretin neden teklif edildiğini kendi aralarında tartışan yöneticilerin, "Dorukhan iyi bir Beşiktaşlı ve bu forma altında sakatlandı.
O dönem daha iyi teklifler almış olabilir. Ama bugün mali olarak gelinen durum ortada. Bu şartlarla sözleşme uzatmamız artık imkansız" dedikleri öğrenildi.Menajer uyarısı
BAZI UYARILARDA BULUNDULAR
Bu bakış açısıyla sözleşmesi 2021'de bitecek olan Dorukhan'la bir kez daha masaya oturması beklenen yönetimin, kendi belirlediği rakamların kabul edilmemesi durumunda radikal bir karar alabileceği belirlendi. Buna göre yetenekli orta sahanın bonservisiyle birlikte başka bir kulübe satılacağı veya sözleşmesi bitene kadar Beşiktaş forması giymesinin sağlanacağı ifade edildi. Bu arada siyah-beyazlıların, Dorukhan'a menajerleri konusunda da bazı uyarılarda bulunduğu kaydedildi.
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