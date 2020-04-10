Barcelona'da büyük şok! Tam 6 isim birden...

Barcelona'da corona virüsle başlayan sorunlar artarak büyüyor. Ekonomik olarak da hamleler yapmak zorunda kalan Katalan devinde; tam 6 yönetim kurulu üyesi istifa etti.

Dünyanın en önemli kulüplerinden Barcelona, corona virüs süreciyle beraber ciddi sıkıntılara girdi. Son olarak Barça'da yönetim kurulundan 6 üye istifalarını sundu.

İspanya ve Katalan basınında geniş yer tutan haberlerde; hem ekonomik anlamda yürütülen süreç hem de başkan Bartomeu ile yaşanan fikir ayrılıkları istifaları getirdi. Barcelona Başkanı Bartomeu'nun da istifalarını istediği Emili Rousaud , Enrique Tombas , Silvio Elias, Josep Pont, Maria Teixidor ve Jordi Calsamiglia, kulübe veda etti. 19 üye sayısı 13'e düştü.

Milliyet'in haberine göre; Bu yaşanan sarsıcı gelişmenin ardından gözler Bartomeu'ya döndü. Bartomeu'nun virüs sonrasında kulübü seçime götürmesi ve yeni bir başkanlık seçiminin olması gerektiği bildirildi.