10 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Barcelona'da büyük şok! Tam 6 isim birden...

Barcelona'da büyük şok! Tam 6 isim birden...

SPOR
Giriş Tarihi: 10.04.2020
ABONE OL
BARCELONA'DA BÜYÜK ŞOK! TAM 6 İSİM BİRDEN...

'da corona virüsle başlayan sorunlar artarak büyüyor. Ekonomik olarak da hamleler yapmak zorunda kalan Katalan devinde; tam 6 yönetim kurulu üyesi istifa etti.

Dünyanın en önemli kulüplerinden , corona virüs süreciyle beraber ciddi sıkıntılara girdi. Son olarak Barça'da yönetim kurulundan 6 üye istifalarını sundu.

ve Katalan basınında geniş yer tutan haberlerde; hem ekonomik anlamda yürütülen süreç hem de başkan Bartomeu ile yaşanan fikir ayrılıkları istifaları getirdi. Barcelona Başkanı Bartomeu'nun da istifalarını istediği Emili Rousaud , Enrique Tombas , Silvio Elias, Josep Pont, Maria Teixidor ve Jordi Calsamiglia, kulübe veda etti. 19 üye sayısı 13'e düştü.

Milliyet'in haberine göre; Bu yaşanan sarsıcı gelişmenin ardından gözler Bartomeu'ya döndü. Bartomeu'nun virüs sonrasında kulübü seçime götürmesi ve yeni bir başkanlık seçiminin olması gerektiği bildirildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA