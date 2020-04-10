Barcelona'da büyük şok! Tam 6 isim birden...
Barcelona'da corona virüsle başlayan sorunlar artarak büyüyor. Ekonomik olarak da hamleler yapmak zorunda kalan Katalan devinde; tam 6 yönetim kurulu üyesi istifa etti.
Dünyanın en önemli kulüplerinden Barcelona, corona virüs süreciyle beraber ciddi sıkıntılara girdi. Son olarak Barça'da yönetim kurulundan 6 üye istifalarını sundu.
İspanya ve Katalan basınında geniş yer tutan haberlerde; hem ekonomik anlamda yürütülen süreç hem de başkan Bartomeu ile yaşanan fikir ayrılıkları istifaları getirdi. Barcelona Başkanı Bartomeu'nun da istifalarını istediği Emili Rousaud , Enrique Tombas , Silvio Elias, Josep Pont, Maria Teixidor ve Jordi Calsamiglia, kulübe veda etti. 19 üye sayısı 13'e düştü.
Milliyet'in haberine göre; Bu yaşanan sarsıcı gelişmenin ardından gözler Bartomeu'ya döndü. Bartomeu'nun virüs sonrasında kulübü seçime götürmesi ve yeni bir başkanlık seçiminin olması gerektiği bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Diagne'ye tepkiler çığ gibi büyüdü: Devlet hemen...
- Bakanlık açıkladı: Mayıs ayında karar verilecek
- Galatasaray'da hedef belli oldu: Feghouli gidecek...
- Beşiktaş'ta Talisca bombası! Dönmek istiyor
- Ronaldo'nun yeni adresi çok şaşırttı!
- Fenerbahçe'de sol bek çıkmazı son buluyor
- Rüştü Reçber'den önemli açıklama: Barcelona beni aradı
- Zinedine Zidane elini taşın altına koydu!
- F.Bahçe'ye güzel haber geldi! Erol Bulut için resmi açıklama
- Türk kulüplerine büyük şok! 600 milyon TL...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi belli oldu mu? 10 Nisan e-Devlet evde bakım parası sorgulama
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il il vaka ve ölü sayısı kaç? 10 Nisan Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu
- Dolarda son dakika hareketliliği! 10 Nisan Cuma euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?
- Emeklinin zamlı maaş ödemeleri başlıyor! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim, ne zaman alacak?
- BİM 10 Nisan aktüel kataloğu: Bu cuma indirimler sürprizlerle dolu! İşte 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu
- Cuma mesajları 2020: Huzur veren en yeni resimi cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
- BİM'den sürpriz cuma indirimleri! 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Türkiye'de ilçelere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara corona virüs haritası!
- 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaç gün? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- 10 bin TL 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,49 kredi başvuru şartları
- Aşk 101 1. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 oyuncuları kimler? Aşk 101 konusu nedir?
- Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?