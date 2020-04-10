Ekvadorlu yıldız Enner Valencia'dan ülkesine büyük yardım

Corona virüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Ekvador'da mezarlık ve tabut krizi yaşanırken ülkenin önde gelen yıldız futbolcusu Enner Valencia ile eşi ellerini taşın altına soktu ve sağlıkçılara dev bir yardım yaptılar.

Latin Amerika ülkesi Ekvador'da, korona virüsü salgını nedeniyle bir mezarlık ve tabut krizi yaşanıyor.

Çok sayıda ölünün sokaklarda görüntülendiği, tabut üreticilerinin yetersiz kalması nedeniyle cenazelerin devasa dondurucularda saklandığı ülkede, bir acil durum mezarlığı açılacak.

12 BİN KİŞİLİK HAZIRLIK…

Hükümet, ülkenin en büyük kenti Guayaquil'de özel bir mezarlığın bağışladığı alana acil durum mezarlığı kurulacağını açıkladı. Kentin kuzeyindeki bu alana günde 100 kişinin gömülmesi planlanıyor.Guayaquil belediyesi de, iki devlet mezarlığının 12 bin kişinin hayatını kaybetmesi ihtimaline karşı hazırlanacağını duyurdu.The Guardian gazetesinin Latin Amerika muhabirlerinden Tom Phillips ise Belediye Başkanı Cynthia Viteri'nin açıkladığı iki mezarlığın toplam alanının 15 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu yazdı.

EKVATORLU VALENCIA'DAN 14 BİN MASKE

Meksika'nın Tigres takımında forma giyen Enner Valencia, ülkesi Ekvador'un corona virüs ile mücadelesinde büyük bir yardım kampanyası başlattı.Yıldız oyuncu Ekvador'da en çok ihtiyacı olan hastanelere eşiyle birlikte 14 bin N95 maskesi dağıtacak.

'CENAZELERİ GÜNLERCE EVDE BEKLETMEK ZORUNDA KALDILAR'

Ülkede geçtiğimiz günlerde sokakta yatan cesetler görüntülenmiş, ahşap tabut eksikliği nedeniyle birçok aile yakınlarını mezarlıkların bağışladığı karton kutularla gömmek zorunda kalmıştı. Birçok ailenin de ölen yakınlarının cenazelerini günlerce evlerde bekletmek zorunda kaldığı belirtilmişti.

Hükümet ise geçtiğimiz hafta korona virüsünden ölenlerin cenazelerini, mezarlıklar hazırlanana dek devasa dondurucularda saklama kararı almıştı.