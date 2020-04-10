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Anderson Talisca Beşiktaş'a mı geliyor? Heyecanlandıran paylaşım

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Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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ANDERSON TALİSCA'DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

tarihine adını altın harflerle yazdıran 'dan, taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. oyuncunun adı son dönemde siyah beyazlı takımla anılıyor. Ünlü sambacı, bir taraftarın ''Geliyor gönlümün efendisi'' notuyla paylaştığı gönderiyi kendi hesabında yayınladı

2016-2018 yılları arasında 'ta kiralık olarak formaya giyen ve kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız 'dan taraftarı heyecanlandıracak paylaşım.

Beşiktaş'ta iki sezon kiralık olarak forma giyen ve siyah-beyazlı ekipte önemli izler bırakan Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

''GELİYOR GÖNLÜMÜN EFENDİSİ''
Son günlerde hesabında sık sık Beşiktaş temalı paylaşımlarda bulunan Talisca, bir taraftarın ''Geliyor gönlümün efendisi'' notuyla paylaştığı gönderiyi kendi hesabında yayınladı

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