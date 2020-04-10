Anderson Talisca Beşiktaş'a mı geliyor? Heyecanlandıran paylaşım
Beşiktaş tarihine adını altın harflerle yazdıran Anderson Talisca'dan, taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Brezilyalı oyuncunun adı son dönemde siyah beyazlı takımla anılıyor. Ünlü sambacı, bir taraftarın ''Geliyor gönlümün efendisi'' notuyla paylaştığı gönderiyi kendi hesabında yayınladı
2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak formaya giyen ve kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'dan taraftarı heyecanlandıracak paylaşım.
Beşiktaş'ta iki sezon kiralık olarak forma giyen ve siyah-beyazlı ekipte önemli izler bırakan Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
''GELİYOR GÖNLÜMÜN EFENDİSİ''
Son günlerde hesabında sık sık Beşiktaş temalı paylaşımlarda bulunan Talisca, bir taraftarın ''Geliyor gönlümün efendisi'' notuyla paylaştığı gönderiyi kendi hesabında yayınladı
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