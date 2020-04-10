Galatasaray'da Falcao'nun alternatifi Hulk
Galatasaray, corona virüs nedeniyle yolları ayırma noktasına gelen Radamel Falcao'nun alternatifi, Çin'de bulundu. Çin basını, Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızla görüştüğünü yazdı
Çin'in Shanghai kentindeki Titan-24 kanalının yorumcusu Wang Xiaorui, Hulk'un Galatasaray'a transferiyle ilgili bazı detaylar paylaştı. Brezilyalı yıldızın Shanghai'da devam etmek istemediğini söyleyen Wang, Hulk'a kaptanlık veren Shanghai'ın aynı zamanda 2 yıllık daha sözleşme teklif ettiğini ama 33 yaşındaki oyuncunun bunu kabul etmediğini açıkladı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR
Fotomaç'ın haberine göre Wang, Hulk'un Galatasaray'la bir süredir görüştüğünü duyduğunu ancak bunu henüz teyit edemediğini ifade etti. Deneyimli golcünün, kariyerini bitirmeden mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynamak istediğini de kaydetti.
Bu sezon şampiyon olmayı amaçlayan Galatasaray hedefine ulaşırsa, Devler Ligi biletini Hulk transferinde koz olarak kullanmayı amaçlıyor.
HULK MALİYET DÜŞÜRDÜ
Galatasaray, indirim yapmaya çok da sıcak bakmayan Radamel Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşılık Hulk'u gündemine aldı. Shanghai ile aralık ayına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, Avrupa'da oynayabilmek için daha düşük bir ücreti kabul etmeye hazır olduğu belirtiliyor.
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