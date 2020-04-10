Galatasaray'da hedef belli oldu: Feghouli gidecek Trezeguet gelecek
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Galatasaray'ın Aston Villa forması giyen Trezeguet ile görüştüğü öne sürüldü. Sarı kırmızılı takım Sofiane Feghouli'yi satabilirse yerine Mısırlı yıldızı transfer edecek.
Galatasaray'la ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız gazeteci Manu Lonjon, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Galatasaray'ın Aston Villa forması giyen Mısırlı yıldız Trezeguet ile görüşmeleri ilerlettiğini ileri sürdü.
Lonjon'un iddiasına göre; Galatasaray sezon sonunda Sofiane Feghouli'yi satabilirse yerine Mısırlı yıldız Trezeguet'yi renklerine bağlayacak.
KASIMPAŞA'DAN 10 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
25 yaşındaki Trezeguet, sezon başında Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 10 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olmuştu. Premier Lig'de 31 maça çıkan Trezeguet, 4 gol atarken 3 de asist yaptı.
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