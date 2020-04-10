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Galatasaray'da hedef belli oldu: Feghouli gidecek Trezeguet gelecek

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Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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GALATASARAY'DA HEDEF BELLİ OLDU: FEGHOULİ GİDECEK...

'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Galatasaray'ın forması giyen Trezeguet ile görüştüğü öne sürüldü. Sarı kırmızılı takım Sofiane Feghouli'yi satabilirse yerine Mısırlı yıldızı transfer edecek.

'la ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız gazeteci Manu Lonjon, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Galatasaray'ın forması giyen Mısırlı yıldız Trezeguet ile görüşmeleri ilerlettiğini ileri sürdü.

Lonjon'un iddiasına göre; Galatasaray sezon sonunda Sofiane Feghouli'yi satabilirse yerine Mısırlı yıldız Trezeguet'yi renklerine bağlayacak.

KASIMPAŞA'DAN 10 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
25 yaşındaki Trezeguet, sezon başında Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 10 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olmuştu. 'de 31 maça çıkan Trezeguet, 4 gol atarken 3 de asist yaptı.

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