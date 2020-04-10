Cristiano Ronaldo'dan skandal hareket! Stadyumda gizli antrenman
Corona virüs salgını nedeniyle futbol dünyasının aktörleri evlerine kapandı. Tüm dünyada gerekmedikçe sokağa çıkmayın çağrısı yapılmasına rağmen, Ronaldo'dan ikinci bir ihlal daha geldi. Daha önce ailesi ile birlikte meydanda yürüyüş yaparken çekilen Portekizli yıldız şimdi de Madeira Stadyumu'nda gizlice antrenman yaparken yakalandı.
Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbola verilen arada futbolcular antrenmanları evlerinde sürdürürken, Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun ev dışında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
Ronaldo, formda kalmak için Portekiz ekibi CD Nacional'ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyum'da antrenman yaptı.
Evde karantinada kalması gerekirken stadyumda antrenman yapan Ronaldo tepki çekti. Portekizli yetkililer, herkesi evde kalmaya davet ettikleri dönemde Ronaldo'nun ayrıcalıklı olmadığını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- İngiltere Premier Lig işi sıkı tutacak! Flaş karar
- Galatasaray'da hedef belli oldu: Feghouli gidecek...
- Caner Erkin Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Flaş açıklama
- Göztepe'den önemli karar! 20 Nisan'da başlayacak
- Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e net mesaj!
- Arda'dan örnek davranış! Bir kısmını dağıttı
- Barcelona'da büyük şok! Tam 6 isim birden...
- İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni sezon formaları
- Galatasaray'da işler karışacak! Seri ve Lemina...
- Galatasaray'da Falcao'nun alternatifi Hulk
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 6 ay ertelemeli kredi nasıl alınır? Kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
- eokulyd.meb.gov.tr: e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? Veli Bilgilendirme Sistemi ile ders notu sorgulama
- Resmi açıklama geldi! Ücretsiz maske ne zaman, nasıl alınacak? Eczanelerde maske ücretsiz mi?
- İŞKUR Nisan ayı iş ilanları: 21 bin 832 personel alınacak! Hangi kadrolara alım olacak? Şartlar neler?
- Son dakika: MSÜ tercihleri ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
- MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? Okullar yazın açık olacak mı?
- Af yasası son dakika gelişmesi! Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum nedir? Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?
- Evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi belli oldu mu? 10 Nisan e-Devlet evde bakım parası sorgulama
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il il vaka ve ölü sayısı kaç? 10 Nisan Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu
- Dolarda son dakika hareketliliği! 10 Nisan Cuma euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?
- Emeklinin zamlı maaş ödemeleri başlıyor! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim, ne zaman alacak?
- BİM 10 Nisan aktüel kataloğu: Bu cuma indirimler sürprizlerle dolu! İşte 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu