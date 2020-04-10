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Cristiano Ronaldo'dan skandal hareket! Stadyumda gizli antrenman

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Giriş Tarihi: 10.04.2020
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CRİSTİANO RONALDO'DAN SKANDAL HAREKET!

Corona virüs salgını nedeniyle futbol dünyasının aktörleri evlerine kapandı. Tüm dünyada gerekmedikçe sokağa çıkmayın çağrısı yapılmasına rağmen, Ronaldo'dan ikinci bir ihlal daha geldi. Daha önce ailesi ile birlikte meydanda yürüyüş yaparken çekilen Portekizli yıldız şimdi de Madeira Stadyumu'nda gizlice antrenman yaparken yakalandı.

Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbola verilen arada futbolcular antrenmanları evlerinde sürdürürken, 'un Portekizli futbolcusu 'nun ev dışında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Ronaldo, formda kalmak için Portekiz ekibi CD Nacional'ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyum'da antrenman yaptı.

Evde karantinada kalması gerekirken stadyumda antrenman yapan Ronaldo tepki çekti. Portekizli yetkililer, herkesi evde kalmaya davet ettikleri dönemde Ronaldo'nun ayrıcalıklı olmadığını söyledi.

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