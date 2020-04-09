Fenerbahçe'de Nabil Dirar 'feda' dedi

Corona virüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren spor kulüpleri, oyuncu maaşlarında indirime gidiyor. Fenerbahçe'de bu durumu kabul eden ilk oyuncu Nabil Dirar oldu.

Fenerbahçe'de yönetimin indirim talebine olumlu yaklaşan ilk futbolcu Nabil Dirar oldu.

Corona virüs sürecinden olumsuz etkilenen takımlardan olan Fenerbahçe diğer kulüpler gibi futbolculara 'indirim' talebinde bulunmuştu. Takvim'in haberine göre bu talebe olumlu yanıt veren ilk yabancı futbolcu Nabil Dirar oldu.

Eylül ayında sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Faslı yıldız 2 milyon Euro garanti ücret alıyor. Dirar ve menajeriyle yapılacak görüşmenin ardından yeni maaşın netleşeceği öğrenildi.

Bu sezon Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte görev yapan ve performansıyla alkış alan tecrübeli yıldızın son davranışı da büyük alkış topladı. Yönetim şimdi gözünü diğer futbolcularından gelecek yanıtlara çevirdi.