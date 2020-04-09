Galatasaray'dan flaş Fatih Terim kararı

Corona virüs nedeniyle gelecek sezon maaş limitini 1.5 milyon Euro'ya çekme kararı alan Galatasaray yönetiminden flaş adım. Sarı kırmızılı yönetim, Terim için herhangi bir tasarrufta bulunmayacak.Tecrübeli hoca senelik 18 milyon TL’ye (bugünkü kurla yaklaşık 2.5 milyon Euro) imza atmıştı.

Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan finansal krizin etkilerini azaltmayı hedefleyen Galatasaray Yönetimi'nin aldığı radikal kararlardan biri, gelecek sezon futbol takımındaki maaş limitini 1.5 milyon Euro'ya çekmek olmuştu. Sarı-Kırmızılılar, mevcut kadroda yüksek maaş alan isimlerle yolları ayırıp bundan sonraki transferlerde veya kontrat görüşmelerinde yeni limiti göz önünde bulundurarak teklif yapacak. İndirim kararına sıcak bakmayan oyunculara kulüp tarafından herhangi bir baskı kurulmayacak. Ayrıca teknik heyet için de yönetimin bir tasarrufunun bulunmadığı öğrenildi.

2+3 YILLIK MUKAVELEYE İMZA ATTI

Fanatik'in haberine göre; Opsiyon maddesine 1 yıl daha Senelik 18 milyon Türk Lirası karşılığında 2+3 yıllık mukaveleye imza atan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maaşı, bugünkü döviz kuruyla yaklaşık 2.5 milyon Euro yapıyor. 66 yaşındaki çalıştırıcının mukavelesindeki ilk iki yıllık süre önümüzdeki sezon sonunda bitecek. Tarafların daha sonra opsiyon maddesini görüşmek üzere masaya oturması gerekiyor. Sürecin ne şekilde devam edeceği ise büyük merak konusu. Sarı-Kırmızılılar, bir an önce salgının sona ermesini ve şampiyonluk yarışının kaldığı yerden sürmesini bekliyor.