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Portekiz devi Garry Rodrigues için devreye girdi

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Giriş Tarihi: 09.04.2020
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PORTEKİZ DEVİ GARRY RODRİGUES İÇİN DEVREYE GİRDİ

'de hayal kırıklığı yaşatan bir performans ortaya koyan hakkında önemli gelişme. Al İttihad'dan 2 yıllığına kiralanan yıldız oyuncu için Porto iddiası ortaya atıldı.

, sezon başında 'i Al-Ittihad'dan 2 sezonluğuna kiraladı. Ancak 27 yaşındaki futbolcu, sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin altında kaldı. Buna rağmen Rodrigues'e ciddi bir talip çıktı. Portekiz basınının iddiasına göre Porto, Yeşil Burun Adalı oyuncuyu transfer etmek istiyor. Transfer için, 1 sezon daha kiralık kontratı bulunduğu için önce Fenerbahçe'yi ikna etmeleri gerekecek.

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