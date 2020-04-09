Portekiz devi Garry Rodrigues için devreye girdi

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan bir performans ortaya koyan Garry Rodrigues hakkında önemli gelişme. Al İttihad'dan 2 yıllığına kiralanan yıldız oyuncu için Porto iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe, sezon başında Garry Rodrigues'i Al-Ittihad'dan 2 sezonluğuna kiraladı. Ancak 27 yaşındaki futbolcu, sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin altında kaldı. Buna rağmen Rodrigues'e ciddi bir talip çıktı. Portekiz basınının iddiasına göre Porto, Yeşil Burun Adalı oyuncuyu transfer etmek istiyor. Transfer için, 1 sezon daha kiralık kontratı bulunduğu için önce Fenerbahçe'yi ikna etmeleri gerekecek.