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Premier Lig oyuncuları ellerini taşın altına koydu

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Giriş Tarihi: 09.04.2020
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PREMİER LİG OYUNCULARI ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

İngiltere 'de forma giyen futbolcular yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek için yardım kampanyası başlattı.

kaptanı Jordan Henderson ile kaptanı Harry Maguire, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla, oyuncuları olarak "Futbolcular Birlikte" isimli bir girişim oluşturduklarını duyurdu.

Henderson ve Maguire, sağlık çalışanlarına, gönüllülere ve koronavirüsten etkilenen kişilere maddi destek sağlayacak bir fon oluşturacaklarını belirtti.

Açıklamada, "Futbolcular olarak, ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek için herhangi bir kulüp ve ligden bağımsız bir şekilde bu gönüllü girişimi başlatmış bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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