Almanya'dan korkutan iddia: 2021'e kadar...
Corona virüsün çıkmaza sürüklediği futbolun geleceği "ne olacak?" sorusu henüz yanıt bulmuş değil. Tüm organizasyonların iptal olduğu futbol sektörü ekonomik olarak da büyük darbe yedi. Zor günler geçiren futbol dünyasına bir kötü haber de Almanya'dan geldi.1.5 milyondan fazla insana bulaşan ve 80 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan corona virüs, sporu da durdurdu. Liglerin nasıl tamamlanacağı büyük merak konusu olmuşken Almanya'dan flaş sözler ortaya atıldı. Avrupa'da maçları başlatmayı planlayan ilk ülke Almanya olarak gözüküyor. Almanya'da Bayern Münih gibi takımlar antrenmanlara bile başlamış durumda.
Hürriyet'in haberine göre; Bundesliga CEO'su Christian Seifert, New York Times'a açıklamalarda bulunurken Almanya'nın tüm şehirlerinde bulunan 36 stadyumla birlikte dönüş için hazır olduğunu belirtti.
'MAYIS AYININ ORTASINDA...'
Mayıs ayının ortasından itibaren liglere başlamak istediklerini söyleyen Seifert, Haziran sonuna kadar ligleri bitirebileceklerini kaydetti. Ancak, Seifert, korkutan bir açıklamada da bulundu.
'HER MAÇ İÇİN 240 KİŞİ'
Bundesliga CEO'su ''Kalan 9 hafta seyircisiz oynanacak. her karşılaşmada maksimum 240 kişi görev yapacak. Maçlara seyirci almamız imkansız gözüküyor. 2021'e kadar maçlar seyircisiz oynanabilir. Kısa süre içinde seyircili maçları unutabiliriz.'' diye konuştu.
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