Fenerbahçe aradığını İspanya'da buldu: Rony Lopes
Bu sezon kanat oyuncularından yeterli katkıyı alamadığı için şampiyonluk yarışından erken kopan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon aynı sıkıntıları yaşamamak için şimdiden hazırlıklara başladı. Sarı lacivertli yönetim, İspanya'da Sevilla forması giyen Portekizli yıldız Rony Lopes ile temasa geçti.
Yeni sezonun kadro planlamasına start veren Fenerbahçe'de kanat oyuncusu için arayışlar da hız kazandı. Bu sezon Rodrigues, Deniz, Ferdi kanat rotasyonundan neredeyse hiç verim alamayan, Moses ile de yollarını ayıran yönetim iki kaliteli yıldız transfer etmek istiyor.
BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA KALDI
Gelen bilgilere göre listenin ilk sırasına Sevilla'dan Rony Lopes alındı.Portekizli yıldız sezon başında Monaco'dan transfer edildi. Sevilla'nın 25 milyon euro ödeyerek aldığı Rony Lopes beklentilerin çok altında kaldı. Fenerbahçe yönetimi, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. B planı hazır
DEĞERİ 10 MİLYON EURO'YA KADAR DÜŞTÜ
Bu sezon 13 maçta oynayan ve hiç gol atamayan Rony Lopes'in piyasa değeri 10 milyon euroya kadar düşmüş durumda. Menajer düzeyindeki görüşmeler kısa süre içinde başlayacak. Rony Lopes'i transfer gündemine alan Fenerbahçe'nin Milan formasını giyen Samu Castillejo'yu da B planı olarak düşündüğü öğrenildi. İspanyol futbolcu, Serie A performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı.
Kaynak:Takvim
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