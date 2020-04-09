Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na net yanıt: Muhatap almıyorum

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman döneminde yöneticilik yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'yi hedef aldı. Corona virüs nedeniyle ekibi ile bir toplantı gerçekleştiren başkan Çebi'nin "Muhatap almıyorum. Biz işimize bakalım. Corona virüs, bizi sıkıntıya soktu. Buna odaklanalım” dediği iddia edildi.

Siyah-Beyazlılar'da önceki başkan Fikret Orman döneminde yöneticilik yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sosyal medya hesabından mevcut idareyi hedef almıştı.

SOSYAL MEDYADAN HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yöneticilik yaptığı dönemde, yaptığı ve yapacağı ekstra harcamalara karşılık Futbol Direktörü Ali Naibi'ye ekstra fazla prim yatırtıp kendisinden bu primi elden nakten alan yöneticimiz, dönemin İkinci Başkanı, şimdinin #güçlübaşkanı sayın Ahmet Nur Çebi'dir" iddiasında bulundu. Mahmutyazıcıoğlu'nun bu konudaki paylaşımlarına devam etmesi sonrasında yöneticiler, Başkan Ahmet Nur Çebi'yle görüşüp aynı şekilde karşılık vermesini istediler.

'TEK YÜREK OLALIM'

Fanatik haberimne göre; Yönetimdeki kurmaylarıyla video konferans yöntemiyle görüşen Başkan Çebi'nin, "Kendisini muhatap almıyorum. Kimse de almasın. Beşiktaş'a kimin ne alıp ne verdiğini herkes biliyor. Biz bunları geçelim, işimize bakalım. Tüm dünyayı etkileyen Corona virüs, bizi de büyük sıkıntıya soktu. Sadece buna odaklanalım. Camia olarak tek yürek olalım ve bu süreçten alnımızın akıyla çıkalım" ifadelerini kullandığı bildirildi.