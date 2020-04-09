Beşiktaş Pedro Rebocho ile yolları ayırdı!
Beşiktaş sezon başında Fransa Lig 2 takımı Guingamp’tan kiraladığı Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı. Yönetim, 25 yaşındaki futbolcuya menajeri aracılığıyla teşekkür edip kariyerinde başarılar diledi.
Beşiktaş, bu sezon beklentilerin uzağında kalan Pedro Rebocho ile yollarını ayırma kararı aldı. Beşiktaş'ın sezon başında Fransa Lig 2 takımı Guingamp'tan kiraladığı Pedro Rebocho, beklenen performansı sergileyememişti.
Corona virüs sebebiyle liglere ara verilmesi sonrasında Portekizli sol bekle erken ayrılık gerçekleşti. Yönetim, 25 yaşındaki futbolcuya menajeri aracılığıyla teşekkür edip kariyerinde başarılar diledi.
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