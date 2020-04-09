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Beşiktaş Pedro Rebocho ile yolları ayırdı!

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Giriş Tarihi: 09.04.2020
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BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ GELİŞME! YOLLAR AYRILDI

sezon başında Fransa Lig 2 takımı Guingamp’tan kiraladığı ile yollarını ayırdı. Yönetim, 25 yaşındaki futbolcuya menajeri aracılığıyla teşekkür edip kariyerinde başarılar diledi.

, bu sezon beklentilerin uzağında kalan ile yollarını ayırma kararı aldı. Beşiktaş'ın sezon başında Fransa Lig 2 takımı Guingamp'tan kiraladığı Pedro Rebocho, beklenen performansı sergileyememişti.

Corona virüs sebebiyle liglere ara verilmesi sonrasında Portekizli sol bekle erken ayrılık gerçekleşti. Yönetim, 25 yaşındaki futbolcuya menajeri aracılığıyla teşekkür edip kariyerinde başarılar diledi.

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