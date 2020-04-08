Fatih Terim'in vefası İtalyanları duygulandırdı
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kalp krizi nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybeden arkadaşı İtalyan gazeteci Alessandro Rialti için sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Bu video kısa süre içinde geniş kitlelere ulaşırken, İtalyan basını tarafından da geniş ilgi gördü. İşte Fatih Terim'İn "İtalyanca Vefası"...
Fatih Terim'in çevresindeki insanları koruyup kollaması, onları birer aile gibi görmesi belki de onun en bilinen özelliği. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fiorentina'da çalıştığı dönemde yakın ilişkiler kurduğu İtalyan gazeteci dostu Alessandro Rialti'yi unutmadı. Dün hayatını kaybeden yakın arkadaşı ile ilgili 6 Ağustos'ta Floransa'da çekilmiş bir video paylaşan Terim, "Seni özleyeceğiz dostum, huzur içinde yat" diyerek taziye temennisinde bulundu.
Alessandro Rialti Kimdir?
Alessando Rialti, 69 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden İtalyan gazetecidir. Rialti, İtalya'da yayım yapan Corriere dello Sport'un Floransa Baş muhabiriydi. Fiorentina kulübünün muhabirliğini yapan Rialti, Fatih Terim'in Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde Terim'e yardımcı olan isimlerden birisiydi.
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