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Fatih Terim'in vefası İtalyanları duygulandırdı

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Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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FATİH TERİM'İN VEFASI İTALYANLARI DUYGULANDIRDI

teknik direktörü , kalp krizi nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybeden arkadaşı İtalyan gazeteci için sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Bu video kısa süre içinde geniş kitlelere ulaşırken, İtalyan basını tarafından da geniş ilgi gördü. İşte Fatih Terim'İn "İtalyanca Vefası"...

'in çevresindeki insanları koruyup kollaması, onları birer aile gibi görmesi belki de onun en bilinen özelliği. teknik direktörü Fatih Terim, 'da çalıştığı dönemde yakın ilişkiler kurduğu İtalyan gazeteci dostu 'yi unutmadı. Dün hayatını kaybeden yakın arkadaşı ile ilgili 6 Ağustos'ta Floransa'da çekilmiş bir video paylaşan Terim, "Seni özleyeceğiz dostum, huzur içinde yat" diyerek taziye temennisinde bulundu.

Alessandro Rialti Kimdir?
Alessando Rialti, 69 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden İtalyan gazetecidir. Rialti, İtalya'da yayım yapan Corriere dello Sport'un Floransa Baş muhabiriydi. Fiorentina kulübünün muhabirliğini yapan Rialti, Fatih Terim'in Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde Terim'e yardımcı olan isimlerden birisiydi.

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