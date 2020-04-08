Mustafa Kaplan açıkladı: Fenerbahçe'den teklif aldım
Teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Süper Lig'in deneyimli hoca Mustafa Kaplan, Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı. Kaplan açıklamasında "Fenerbahçe'de çalışmaktan mutluluk duyarım. Hem Fenerbahçe'ye hem de Türk futboluna altyapılardan oyuncu yetiştireceğime inanıyorum" dedi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ailesi ile Ankara'daki evinde izole bir yaşam süren Mustafa Kaplan, açıklamalarda bulundu. Telekonferans ile ulaştığımız Kaplan, Koronavirüs'ün hem dünya hem de Türk futboluna darbe vurduğunu söyledi. Kaplan şöyle devam etti: "Özellikle yabancı transferi eskisi gibi olmayacak. Futbolcular ülkelerinde kalmayı öncelikli olarak düşünecektir. Bu nedenle kulüplerimiz mutlaka altyapıya önem vermeli. Kendi yıldız futbolcumuzu, kendimiz yetiştirmeliyiz."
ARAYA MESAFE GİRDİ
"Liglere verilen aradan dolayı futbol ile oyuncu, teknik adam ve taraftarlar arasına mesafe girdi. Dönüş sıkıntılı olacak. Futbol seviyesi düşecek. Oyuncunun evde çalışması ona fazla bir şey kazandırmaz. Bireysel antrenman ile grup çalışması farklı olur. Evde güç kazanamazsınız. Bu nedenle uzun bir aradan sonra saha ve grup idmanlarına başladığımız zaman sıkıntılar yaşanacaktır."
FENERBAHÇE'DE GÖREV YAPMAK MUTLULUK VERİR
Ali Koç'tan kendisine direkt değil, dolaylı teklif geldiğini belirten Mustafa Kaplan, "Karşılıklı fikir alış verişinde bulunduk, düşüncelerimi belirttim. Altyapı sorumluluğu ve A takımla koordinasyonu sağlama görevi verileceği belirtiliyor. Fenerbahçe'de çalışmaktan mutluluk duyarım. Hem Fenerbahçe'ye hem de Türk futboluna altyapılardan oyuncu yetiştireceğime inanıyorum" dedi.
Kaynak:Sabah
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