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Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Joe Hart sesleri

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Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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BEŞİKTAŞ'A SÜRPRİZ KALECİ ÖNERİSİ! TOP SERGEN HOCADA!

Adı daha önce de Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan İngiliz kaleci Joe Hart, menajerler aracılığıyla Beşiktaş’a teklif edildi. Bonservisi ve imza parası bulunmayan İngiliz kaleciye olumlu bakan yönetimin, Hart’ı listesine eklediği ortaya çıktı.

ekibi Liverpool'dan 2 sezonluğuna kiralanan Loris Karius, Beşiktaş'ta ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamadı. 26 yaşındaki file bekçisinin dönem sonunda bitecek kontratını uzatmama kararı alan , Alman ismin yerini doldurmak için çalışmalara başladı. Karius'un 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayıp yeni isimler üzerine yoğunlaşarak; Başakşehir'den ve 'dan Orjan Nyland'ı takibe alan Siyah-Beyazlılar'a Ada'dan yeni bir teklif geldi. İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'le sezon sonunda kontratı bitecek olan Joe Hart'ın, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıktı.

İNGİLTERE'NİN KALESİNİ KORUDU
Manchester City formasıyla senelerce ortaya koyduğu istikrarlı görüntü sonrasında uzun yıllar İngiltere Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Joe Hart, City'nin başına Pep Guardiola'nın gelmesiyle kariyerinde düşüşe geçmişti. Önce İtalya Serie A ekibi Torino'ya kiralanan ve sonrasında West Ham'da bir dönem geçiren 1,96'lık kaleci, son olarak 2 yıl önce 4 milyon Euro karşılığında Burnley'e transfer olmuştu. Ada kulübünde etkili olmakta güçlük çeken ve forma yarışında geri planda kalan Hart'la yeni sözleşme uzatılmamasına karar verilmişti.

MAAŞ TALEBİ ORTAYA ÇIKTI
Fanatik'in haberine göre; Kara Kartal'dan yıllık 2+1 yıllık kontrat talebinde bulunan İngiliz kalecinin menajerinin, imza parası da istemediği kaydedildi. Maaş için talep edilen rakamın ise 2 milyon Euro olduğu belirtildi. Beşiktaş Yönetimi'nin ise bu isme olumlu bakıp değerlendirme kararı aldığı ifade edildi.

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