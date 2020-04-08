Kızılay'dan Merih Demiral'a destek için teşekkür etti
Milli oyuncumuz Merih Demiral, koronavirüsle mücadele kapsamında Kızılay'ın belirlediği 2000 kişiye erzak yardımı yapacağını duyurmuştu. Kızılay, Merih Demiral'e desteğinden dolayı teşekkür etti.
İtalya ekibi Juventus ve Türkiye A Milli Futbol Takımı formasıyla sergilediği performansla milyonların sevgisini kazanan Merih Demiral, saha dışında yaptığı yardımlarla da büyük takdir topluyor.
KIZILAY ARACILIĞIYLA YARDIM YAPACAĞINI DUYURMUŞTU
Merih Demiral 26 Mart tarihinde yaptığı paylaşımda koronavirüs salgınına karşın evinden çıkmak zorunda olan ve Kızılay'ın belirlediği 2000 kişiye erzak yardımı yapacağını duyurmuştu.
KIZILAY'DAN TEŞEKKÜR GELDİ
Kızılay yardımların kolilere yerleştirildiği videoyu paylaşarak, "Koronavirüs Dayanışma Kampanyamızın ilk destekçilerinden olan milli futbolcumuz Merih Demiral'a teşekkür ederiz. Bu Hilâl #SeninleVar Merih!" ifadelerini kullandı.
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