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Kızılay'dan Merih Demiral'a destek için teşekkür etti

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Giriş Tarihi: 08.04.2020
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KIZILAY'DAN MERİH'E: BU HİLAL SENİNLE VAR

Milli oyuncumuz , koronavirüsle mücadele kapsamında Kızılay'ın belirlediği 2000 kişiye erzak yardımı yapacağını duyurmuştu. Kızılay, Merih Demiral'e desteğinden dolayı teşekkür etti.

İtalya ekibi Juventus ve Türkiye A Milli Futbol Takımı formasıyla sergilediği performansla milyonların sevgisini kazanan , saha dışında yaptığı yardımlarla da büyük takdir topluyor.

KIZILAY ARACILIĞIYLA YARDIM YAPACAĞINI DUYURMUŞTU

Merih Demiral 26 Mart tarihinde yaptığı paylaşımda koronavirüs salgınına karşın evinden çıkmak zorunda olan ve Kızılay'ın belirlediği 2000 kişiye erzak yardımı yapacağını duyurmuştu.

KIZILAY'DAN TEŞEKKÜR GELDİ

Kızılay yardımların kolilere yerleştirildiği videoyu paylaşarak, "Koronavirüs Dayanışma Kampanyamızın ilk destekçilerinden olan milli futbolcumuz Merih Demiral'a teşekkür ederiz. Bu Hilâl #SeninleVar Merih!" ifadelerini kullandı.

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