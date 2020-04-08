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Erling Haaland Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u övdü: Fantastik işlere imza atıyor

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Giriş Tarihi: 08.04.2020
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HAALAND TRABZONSPORLU ALEXANDER SÖRLOTH'U ÖVDÜ

Tüm dünyada adından sıkça söz ettiren 'un genç golcüsü Erling Haaland, 'da forma giyen vatandaşı Alexander Sörloth için övgü dolu ifadeler kullandı. Haaland "Trabzonspor için önemli bir parça haline geldi. Fantastik işlere imza atıyor." ifadelerini kullandı.

formasıyla 'de bu sezon attığı 19 golle, krallık yarışında zirvede yer alan ve takımının liderlik koltuğunda oturmasında başrol oynayan Norveçli forvet Alexander Sörloth'a bir övgü de Alman ekibi 'da forma giyen vatandaşı Erling Haaland'dan geldi.

433'e açıklamalarda bulunan Norveçli yıldız, Avrupa'nın dev takımlarının ilgisini çeken Sörloth hakkında şu ifadeleri kullandı:

"FANTASTİK İŞLERE İMZA ATIYOR"
"Trabzonspor için önemli bir parça haline geldi. Fantastik işlere imza atıyor. Kendisiyle milli takımda vakit geçiriyorum. Bu sezon 'de gerçekten fantastik işler yapıyor. Onu bu şekilde başarılı görmek sevindirici.

"DOĞRULARI YAPARSAK GELECEĞİMİZ PARLAK"
"Norveç'den son zamanlarda birçok iyi oyuncu çıktı. Devamı da geliyor, benden daha genç oyuncular yetişiyor. Birçok yeteneğe sahipler. Eğer bu şekilde sıkı çalışmaya devam edersek güzel bir gelecek bizi bekliyor. Doğruları yapmaya devam ettikçe geleceğimiz parlak."

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