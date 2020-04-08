Hüseyin Eroğlu'ndan dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması: Neden olmasın ki?
Türk futbolunun yükselen değeri Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, adı son dönemde sıklıkla Fenerbahçe ile anılıyor. Eroğlu iddialar hakkında "Sadece ben değil tüm Türk antrenörleri elbette ki Fenerbahçe’de çalışmak ister. Neden olmasın ki?" diye yanıt vererek transfere yeşil ışık yaktı.
Türkiye'nin futbolcu fabrikası Altınordu'da Eroğlu'nun yetiştirdiği onlarca futbolcu liglerimizde top koşturuyor. Cengiz Ünder de Çağlar Söyüncü de onun tedrisatından geçen oyunculardan. TFF 1.Lig'de görev yapan ve 13 yıldır Altınordu çatısı altında çalışan Hüseyin Eroğlu, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'nin kendisi ile olan ilgisiyle ilgili de açıklama yapan Hüseyin Eroğlu, Sarı Lacivertliler için yeşil ışık yaktı.İşte Hüseyin Eroğlu'nun o çok konuşulacak röportajı:
CORONA VİRÜS SALGINI SONRASI TÜRK FUTBOLU DEĞİŞECEK Mİ, SONRAKİ SÜREÇTE NELER YAŞANACAK?
Kulüplerin zaten maddi olarak sıkıntıları vardı, koronavirüs salgınından sonra bu sıkıntılar katlanır. Süper Lig'de 8-10 Altınordu olur bence. Yani virüs Türk futboluna yarayacak. Deniz bitti, altyapılara yönelmek, yurt içinde ve yurt dışındaki gençleri taramaktan başka çıkış yok.
TRABZON ALTYAPISINDAN BU KADAR BAŞARILI GENÇ ÇIKMASINA NE DİYORSUNUZ?
Trabzon transfer yasağından abat oldu (Rahata kavuştu). Zaten dört büyüklerde yasak olmadıkça gençler forma bulamaz. Fırsat verilince, güven duyulunca Türk oyuncusu neler yaptığını defalarca kanıtlandı. Biz 15 yaşındaki Burak İnce'yi, 16 yaşında Ravil Tagir'i oynatıyoruz. Onlar da oynatacak, 1-2 maç kaybedecek ama oyuncu kazanacak.
Altınordu'yu Süper Lig'e çıkartmayı çok istedim olmadı. Çünkü her yıl kadromuzdan 7-8 futbolcu satıyoruz, bu da her yıl ilkokul 1'den başlamak demek. Play-Off'u 5 kez averajla kaçırdık.
FLAŞ FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
Ersun Yanal'ın istifasının ardından adınız sık sık Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Böyle bir teklif gelirse düşünceniz ne olur?
Sadece ben değil tüm Türk antrenörleri elbette ki Fenerbahçe'de çalışmak ister. Neden olmasın ki? Futbolda bu tür söylentiler de transferler de hep vardır. Benim futbolcum zirvedeki takımlarda oynuyorsa, onları yetiştiren bizler niye o takımları çalıştırmayalım? Gençliğimde 12 yıl profesyonel futbol oynadım, Yüksek okul mezunuyum, iyi derecede Almanca, orta derecede İngilizce biliyorum, 8 yılı A takım hocalığı olmak üzere 13 yıldır Atınordu'da görev yapıyorum, 8 kişilik ekibimin hepsi üniversite mezunu. Bir yere talip değiliz ama her zaman en önemli görevlere hazırız.
Tekrar ediyorum; oyuncularımız oralarda oynuyorsa biz de oraları çalıştırabiliriz. Biz buralara yıllarca dolu dolu çalışarak, emek harcayarak, en alttan adım adım yukarı çıkarak geldik. Başarımızda tesadüf yok, tesadüfe yer de yok. · Büyük bir takıma altyapı kurup orada çalıştırır mısınız? Ben bir teknik direktörüm. Bir göreve geleceksem bu ancak teknik direktörlük olur. Ama zaten görevi altyapıyla koordineli, iç içe düşünen bir takımsa kabul ederim. Aynı Altınordu gibi çalışacaksam 'Evet' derim.
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