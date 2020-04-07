Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi yağıyor

Sivasspor’daki performansıyla sezona damga vuran başarılı orta saha oyuncusu için devler sıraya girdi. Sözleşmesi bu yaz bitecek olan Mert Hakan’a Avrupa ve Süper Lig’den birçok teklif var

Takımına zirve yarışında 6 gol, 3 asistle katkı veren, ligin bu sezon tartışmasız en dikkat çeken oyuncularından biri olan Mert Hakan Yandaş'a teklif yağıyor.

Liglerin ertelenmesiyle gelecek sezon için planlamalar yapabilmek adına fırsat bulan birçok takım şimdiden yıldızlaşan oyuncuyu kadrosuna katabilmek için kolları sıvadı. Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Mert Hakan için Başakşehir'in de devreye girdiği öğrenildi. Alt liglerdeki oyuncuları yakından takip eden ve bu alanda elinde geniş bir portföy olan Okan Buruk'un Menemen'de oynarken Göztepe'ye istediği futbolcu için yönetime 'Alalım' raporu verdiği öğrenildi.

İLK TERCİHİ AVRUPA

Mert Hakan'ın talipleri yalnızca Türkiye'yle sınırlı değil. Avrupa'dan da 25 yaşındaki oyuncu için talipler var. İtalya'dan Atalanta uzun süredir takip ettiği oyuncu için hâlâ devrede. Ayrıca Fransa'dan menajerler aracılığıyla tekliflerin olduğu ifade edildi. Sivasspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan daha önce yaptığı açıklamada ilk tercihinin Avrupa'dan yana olduğunu söylemişti.