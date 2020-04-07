07 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi yağıyor

Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi yağıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 07.04.2020
ABONE OL
MERT HAKAN YANDAŞ'A TRANSFER TEKLİFİ YAĞIYOR

’daki performansıyla sezona damga vuran başarılı orta saha oyuncusu için devler sıraya girdi. Sözleşmesi bu yaz bitecek olan ’a Avrupa ve ’den birçok teklif var

Takımına zirve yarışında 6 gol, 3 asistle katkı veren, ligin bu sezon tartışmasız en dikkat çeken oyuncularından biri olan Yandaş'a teklif yağıyor.

Liglerin ertelenmesiyle gelecek sezon için planlamalar yapabilmek adına fırsat bulan birçok takım şimdiden yıldızlaşan oyuncuyu kadrosuna katabilmek için kolları sıvadı. Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Mert Hakan için Başakşehir'in de devreye girdiği öğrenildi. Alt liglerdeki oyuncuları yakından takip eden ve bu alanda elinde geniş bir portföy olan 'un Menemen'de oynarken 'ye istediği futbolcu için yönetime 'Alalım' raporu verdiği öğrenildi.

İLK TERCİHİ AVRUPA
Mert Hakan'ın talipleri yalnızca Türkiye'yle sınırlı değil. Avrupa'dan da 25 yaşındaki oyuncu için talipler var. İtalya'dan Atalanta uzun süredir takip ettiği oyuncu için hâlâ devrede. Ayrıca Fransa'dan menajerler aracılığıyla tekliflerin olduğu ifade edildi. 'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan daha önce yaptığı açıklamada ilk tercihinin Avrupa'dan yana olduğunu söylemişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA