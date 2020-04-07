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İskoç ekibi Rangers'tan flaş karar! 3 ay ödenmeyecek

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Giriş Tarihi: 07.04.2020
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İSKOÇ EKİBİ RANGERS'TAN FLAŞ KARAR! 3 AY ÖDENMEYECEK

İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Rangers'ta teknik direktör , antrenörler, oyuncular ve üst düzey yöneticilerin maaşları 3 ay ödenmeyecek.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele edildiği ve teknik ekip, oyuncular ile üst düzey yöneticilerin maaşlarının 3 ay ertelendiği duyuruldu.

Bu ertelemenin gönüllü olarak ve diğer kulüp çalışanlarının maaşlarının ödenmeye devam edilebilmesi için yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, maaş ertelenmesini gönüllü olarak kabul eden teknik ekip, oyuncu ve üst düzey çalışanlara teşekkür edildi.

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