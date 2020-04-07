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Galatasaray'dan flaş Marcao kararı!

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Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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GALATASARAY'DAN FLAŞ MARCAO KARARI!

'ın savunma oyuncusu Marcao ile ilgili önemli gelişme. Sarı kırmızılı kulüp, birçok takımın listesine giren stoper için önemli bir karar aldı. Yönetim, başarılı oyuncu ile sözleşme uzatacak.

'ın geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Chavez'den kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Marcao'nun taliplerinin artması üzerine sarı-kırmızılı kulüpten flaş bir karar çıktı. Cimbom, 23 yaşındaki stoperin maaşını revize ederek sözleşmesini yenileyecek.

İÇ TRANSFER HAREKATI BAŞLADI
Corona virüsü salgını nedeniyle 'e ara verilen süreçte önümüzdeki sezonun planlamasını da gerçekleştiren Galatasaray'da iç harekatı başladı.

TALİPLİLERİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Sarı-kırmızılı ekipte geçtiğimiz sezonun devre arasında Portekiz Ligi ekibi Chavez'den 4 milyon euro karşılığında transfer edilen Marcao'ya talipler her gün artıyor. Bu gelişmeler sonrası sözleşmesini uzatmak isteyen Cimbom, oyuncunun maaşında da iyileştirme yapmayı planlıyor.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO
Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'ın 2020-21 sezonunda 850 bin Euro maaş alacak olan Marcao'nun ücretini artıracağı ve 2021-22 sezonunun sonunda bitecek sözleşmeyi 2 yıl uzatacağı öğrenildi. Yönetim özellikle Atalanta'nın çok yakından ilgilendiği genç yıldızı 10 milyon Euro'dan aşağı bir rakama bırakmayı düşünmüyor.

Marcao zaman zaman bireysel hatalar yapsa da pas yeteneği ve çabukluğu ile fark yaratıyor.

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