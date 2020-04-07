07 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'a kötü haber! Taraftar ayağa kalktı

Beşiktaş'a kötü haber! Taraftar ayağa kalktı

SPOR
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
ABONE OL
BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER! TARAFTAR AYAĞA KALKTI

'ın yeni sezon için kaleci arayışları şimdiden başladı. Alman file bekçisi Karius'tan sonra kaleyi emanet edeceği isimler üzerinde titizlikle çalışan siyah beyazlı yönetimin ilk hedefi, 'nın genç kalecisi Örjan Nyland. İngiliz taraftarlar, performansından memnun olduğu kalecinin transferine karşı çıkıyor.

ekiplerinden , kaleci pozisyonunda birçok alternatife sahip. Fakat Jed Steer ve 'ın uzun sakatlıkları sonrası devre arasında 'yı kiralamak durumunda kalmışlardı. Bu süreçte Nyland da forma giydiği maçlarda dikkat çekmeyi başardı.

Sezon sonunda Reina'nın bonservisinin alınıp alınmayacağı belirsizliği sürerken sakatlıktan dönen isimlerin de döneceği takımdan Nyland'ın ayrılması muhtemel.

Nyland özellikle Lig Kupası Yarı Finali'nde Leicester City'ye ve ligde 'ye karşı sergilediği performanslarla takdir toplamıştı.

Fanatik'in haberine göre; Aston Villa News adlı Twitter hesabı, oyuncunun Beşiktaş'a transfer olma ihtimali nedeniyle oyuncunun satışıyla ilgili taraftar görüşlerini sordu.Taraftarların büyük çoğunluğu asla satılmaması gerektiğine yönelik görüşlerde bulunurlarken işte öne çıkan cevaplardan bazıları:

- Satıldığını görmek istemiyorum ama gitmek isterse de onu suçlayamazsınız. Kendisini kanıtlama fırsatı verildiğinde bu şansı değerlendirdi ama hala bitmiş Pepe Reina'nın arkasında bırakılıyor.

- Hayır, ihtiyaç duyulduğunda devreye girdi ve bu sezon harika göründü.

- Hayır, Tom Heaton'dan daha iyi.

- Yavaş başlasa da Heaton'ın sakatlığında çok iyi oynadı.

- Hayır, asla! En son Gollini'yi sattık ve şimdi iyi bir takım ile Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor.

- Eğer ligden düşersek 1 numaramız olmalı. Heaton'ın Championship'te oynamak isteyeceğini düşünmüyorum.

- Hayır, döndüğünden beri çok iyi oynuyor. Reina gitsin.

- Kesinlikle olmaz. Heaton 1 numara, Nyland onun arkasında ve uzun süre bu kulüpte olma potansiyelinde.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA