Beşiktaş'a kötü haber! Taraftar ayağa kalktı

Beşiktaş'ın yeni sezon için kaleci arayışları şimdiden başladı. Alman file bekçisi Karius'tan sonra kaleyi emanet edeceği isimler üzerinde titizlikle çalışan siyah beyazlı yönetimin ilk hedefi, Aston Villa'nın genç kalecisi Örjan Nyland. İngiliz taraftarlar, performansından memnun olduğu kalecinin transferine karşı çıkıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, kaleci pozisyonunda birçok alternatife sahip. Fakat Jed Steer ve Tom Heaton'ın uzun sakatlıkları sonrası devre arasında Pepe Reina'yı kiralamak durumunda kalmışlardı. Bu süreçte Nyland da forma giydiği maçlarda dikkat çekmeyi başardı.

Sezon sonunda Reina'nın bonservisinin alınıp alınmayacağı belirsizliği sürerken sakatlıktan dönen isimlerin de döneceği takımdan Nyland'ın ayrılması muhtemel.

Nyland özellikle Lig Kupası Yarı Finali'nde Leicester City'ye ve ligde Manchester City'ye karşı sergilediği performanslarla takdir toplamıştı.

Fanatik'in haberine göre; Aston Villa News adlı Twitter hesabı, oyuncunun Beşiktaş'a transfer olma ihtimali nedeniyle oyuncunun satışıyla ilgili taraftar görüşlerini sordu.Taraftarların büyük çoğunluğu asla satılmaması gerektiğine yönelik görüşlerde bulunurlarken işte öne çıkan cevaplardan bazıları:

- Satıldığını görmek istemiyorum ama gitmek isterse de onu suçlayamazsınız. Kendisini kanıtlama fırsatı verildiğinde bu şansı değerlendirdi ama hala bitmiş Pepe Reina'nın arkasında bırakılıyor.

- Hayır, ihtiyaç duyulduğunda devreye girdi ve bu sezon harika göründü.

- Hayır, Tom Heaton'dan daha iyi.

- Yavaş başlasa da Heaton'ın sakatlığında çok iyi oynadı.

- Hayır, asla! En son Gollini'yi sattık ve şimdi iyi bir takım ile Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor.

- Eğer ligden düşersek 1 numaramız olmalı. Heaton'ın Championship'te oynamak isteyeceğini düşünmüyorum.

- Hayır, döndüğünden beri çok iyi oynuyor. Reina gitsin.

- Kesinlikle olmaz. Heaton 1 numara, Nyland onun arkasında ve uzun süre bu kulüpte olma potansiyelinde.