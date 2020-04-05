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İspanya'da korona virüs vakası görülmeyen tek yer! Zahara de la Sierra

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.04.2020 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020
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KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLMEYEN TEK YER!

haberi... Avrupa'daki en fazla korona virüs vakasının bulunduğu 'da, Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan kasabası şu ana kadar ülkede korona virüsün bulaşmadığı tek bölge olarak mücadelesini sürdürüyor.

Yaklaşık 3 haftadır karantina altında bulunan ve Avrupa'daki en fazla korona virüs vakasının bulunduğu 'da Covid-19'a rastlanmayan tek bölge Zahara de la Sierra kasabası. Tek katlı beyaz evleri, zeytin ağaçları ve bin 400 kişilik nüfusuyla Zahara de la Sierra kasabası, İspanya'da korona virüsün giremediği tek yer. Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan küçük Endülüs kasabası, Orta Çağdan kalma mekanlarıyla turistlerin de uğrak yeri.

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