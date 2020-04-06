Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Caner Erkin tehlikesi

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Caner Erkin belirsizliği devam ediyor. Kulüple olan sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin’i, başta Başakşehir olmak üzere birçok kulüp istiyor. Yönetimin, yeni kontrat için 1.7 milyon Euro’luk maaşlarından indirim isteyeceği ikilinin, takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Siyah-Beyazlılar'ın 4 yıl önce kadrosuna kattığı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in, sezon sonunda Beşiktaş'la kontratı sona eriyor.



BİRÇOK KULÜP İSTİYOR

Yönetimin, yeni sözleşme görüşmeleri için sezon bitimini işaret ettiği 2 oyuncu için piyasa şimdiden hareketlendi. Özellikle Kara Kartal'da bu sezon çıktığı 25 maçta sağ bek hattında oldukça etkili bir görüntü sergilemesiyle birlikte 2 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyan Gökhan Gönül için birçok kulübün oyuncunun menajeriyle temas kurduğu bildirildi.



BAŞAKŞEHİR DEVREDE

Başta Başakşehir olmak üzere 3'ten fazla kulübün 35 yaşındaki futbolcunun gelecek planını sorduğu öğrenildi. Ek olarak Kara Kartal'da bu dönem 32 mücadelede 3 gol ve 10 asistlik performans ortaya koyan 31 yaşındaki sol bek Caner Erkin için de aralarında Başakşehir'in de olduğu kulüplerin menajerler aracılığıyla nabız yokladığı belirtildi.