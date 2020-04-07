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FIFA'dan Kovid-19 kararı

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Giriş Tarihi: 07.04.2020
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FIFA'DAN KOVİD-19 KARARI

Son dakika haberine göre, , sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.

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