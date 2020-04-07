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Formula 1'de Kanada Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi

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Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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KANADA GRAND PRİX'Sİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE ERTELENDİ

Dünyanın en çok takip edilen sporlarından Formula 1'in etabına koronavirüs engeli. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Kanada etabı da ertelendi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle etabı da ertelendi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 14 Haziran'da yapılması planlanan Kanada Grand Prix'sinin salgın nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda daha önce Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, İspanya, Hollanda ve Azerbaycan grand prixleri ertelenmiş, Monaco Grand Prix'si iptal edilmişti.

Sezon öncesi belirlenen 2020 takviminin 10. sırasında, 28 Haziran'daki Fransa Grand Prix'si yer alıyor.

Dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm say��sı 80 bini aştı DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 KAYNAKLI ÖLÜM SAYISI 80 BİNİ AŞTI

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