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Fenerbahçe'den takımın zayıf bölgesine iki takviye birden

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Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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F.BAHÇE'DEN TAKIMIN ZAYIF BÖLGESİNE İKİ TAKVİYE BİRDEN

yönetimi takımın zayıf karnı olan stoper bölgesi için oyuncu arayışlarına başladı. Bu konuda önemli bir adım atan yöneticiler, sözleşmeleri bitecek olan Atalantalı Palomino ve Schalkeli Stambouli'nin menajerleriyle temasa geçti.

Bu sezon stoper transferinde yapılan hataların bedelini ağır ödeyen yeni sezonda artık savunma krizi yaşamak istemiyor… Sarı-Lacivertliler bu nedenle kadro planlamasında stoper transferini ilk sıraya almış durumda. Yönetim boşa çıkacak isimleri yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE İKİ FUTBOLCUNUN DA MENAJERLERİYLE TEMAS SAĞLADI
Yönetimin öncelikli hedefler Atalanta formasını giyen Jose Luis Palomino ve 'de görev yapan Benjamin Stambouli… Fenerbahçe iki futbolcunun da menajerleriyle temas sağladı.



SERİE A'DA 21 MAÇTA OYNADI
İtalyan stoper Palomino bu sezon Serie A'da 21, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta forma giydi. 30 yaşındaki yıldız daha önce Metz, Ludogorets ve A.Juniors takımlarında oynadı.

2016'DA PSG'DEN AYRILMIŞTI
Schalke'lı Stambouli ise 2016'da 'den ayrılıp Bundesliga'nın yolunu tuttu. Fransız stoper bu sezon Bundesliga'da 9 maçta oynarken, 'nda da 1 maçta görev aldı.

Kaynak:Takvim

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