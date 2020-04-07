Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e net mesaj: Yolunu ayır
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün menajeri olan Necdet Ergezen'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar, büyük tartışma konusu oldu. Siyah beyazlı yönetimde genç oyuncuya net mesaj geldi.
Yönetimle görüşmelerin durduğunu açıklayan menajer Necdet Ergezen'in, önceki gün Başkan Ahmet Nur Çebi'yle ilgili olarak yıllar önce sosyal medya üzerinden ağır ifadeler kullandığı ortaya çıktı.
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Fanatik'in haberine göre; Bu gelişme sonrasında yönetimin; bu ismin temsilciliğini yaptığı Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz'den Ergezen'le yollarını ayırmasını istediği öğrenildi. İki futbolcunun ise, "Bizim bir menajerlik şirketiyle anlaşmamız var. Bu kişiyle direkt bağımız yok. O, şirketin bir çalışanı. Biz şirkete gereken uyarıyı yapacağız ve o menajerle doğrudan bir bağlantımız kalmayacak" savunmasını yaptığı bildirildi. Öte yandan Burak Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla menajerlerinin sadece Ali Egesel ve Ogan Tarhan olduğunu duyurdu.
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