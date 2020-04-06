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Merih Demiral İtalya'ya damgasını vurdu

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Giriş Tarihi: 06.04.2020
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MERİH DEMİRAL İTALYA'YA DAMGASINI VURDU

Milli Takım'ın vazgeçilmez ismi genç yıldız , İtalya ligine damgasını vurdu. 'ta forma giyen sakatlığından dolayı sezonu kapatan milli futbolcumuz Merih Demiral istatistiklerle de diğer isimleri geride bırakmış durumda. Milli futbolcunun Çizme'de beğeni toplayan bu performansı istatistiklere de fazlasıyla yansımış durumda.

'ta beğeni toplayan bir sezon geçiren , sakatlanmasının öncesinde dikkat çeken istatistiklere imza atmıştı. Bu sezon Serie A'da en az beş maça çıkan oyuncular arasında oynadığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan sadece iki oyuncu bulunyor. Bu isimlerden biri Merih Demiral olurken diğer isimse olarak dikkat çekiyor.

Demiral'ın bir diğer göze çarpan verisi ise kafa toplarındaki hakimiyeti. Ekim 2016'dan bu yana bir Serie A maçında iki kafa golü atan tek savunma oyuncusu Merih Demiral. 2019'un Nisan ayında Sassuolo formasıyla Chievo karşısında iki kez fileleri bulmayı başarmıştı.

1 Ocak 1998 sonrası doğan oyuncular arasında bu sezon Juventus formasıyla Serie A maçına çıkan iki isimden biri Merih Demiral. Diğer isimse Juventus'un Ajax'tan kadrosuna kattığı Matthijs de Ligt. Serie A tarihinde gol atan 12 Türk futbolcudan biri olan Merih Demiral, bunu başaran tek savunma oyuncusu konumunda.

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