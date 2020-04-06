Eskişehirspor'a kötü haber! Puan silme ve transfer yasağı gelecek
Maddi olarak zor günler geçiren Eskişehirspor'a bir kötü haber daha. Kulüpten, eski futbolcusu Boffin'e 1 hafta içinde ödeme yapılmazsa -6 puan silme ve 2 dönem transfer yasağı gelecek.
Eskişehirspor'a Boffin'in alacakları için son bir yazı geldi. 12 nisan tarihine kadar ödeme yapılmaz ise -6 puan ve 2 dönem transfer yasağı kesinleşecek.
"ŞEHİRDEN DESTEK BEKLİYORUZ"
Boffin'e 430 bin Euro artı oluşan faiz ödemesi yapılması gerekiyor. Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, "Çok üzgünüz. Şehre durumu izah ettik, ama sonuç alamadık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Şehirden destek bekliyoruz" dedi.
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