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Eskişehirspor'a kötü haber! Puan silme ve transfer yasağı gelecek

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Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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KÖTÜ HABER GELDİ! PUAN SİLME VE TRANSFER YASAĞI...

Maddi olarak zor günler geçiren 'a bir kötü haber daha. Kulüpten, eski futbolcusu 'e 1 hafta içinde ödeme yapılmazsa -6 puan silme ve 2 dönem yasağı gelecek.

'a 'in alacakları için son bir yazı geldi. 12 nisan tarihine kadar ödeme yapılmaz ise -6 puan ve 2 dönem yasağı kesinleşecek.



"ŞEHİRDEN DESTEK BEKLİYORUZ"
Boffin'e 430 bin Euro artı oluşan faiz ödemesi yapılması gerekiyor. Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, "Çok üzgünüz. Şehre durumu izah ettik, ama sonuç alamadık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Şehirden destek bekliyoruz" dedi.

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