Sokağa çıkma yasağını delen Aleksandar Prijovic'e 3 ay ev hapsi cezası
Koronavirüsle mücadele kapsamında Sırbistan'da alınan sokağa çıkma yasağına uymayan Aleksandar Prijovic'e ceza verildi. 29 yaşındaki Sırp forvete 3 ay ev hapsi cezası verildi.
Sırbistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını delen futbolcu Aleksandar Prijovic'e 3 ay ev hapsi cezası verildi.
Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımında forma giyen 29 yaşındaki Sırp forvet, başkent Belgrad'da sokağa çıkma yasağını deldiği için mahkemece suçlu bulundu.
Prijovic ve beraberindeki 19 kişi, bir otelin barında bir araya gelerek sokağa çıkma yasağını deldiği için gözaltına alınmıştı.
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