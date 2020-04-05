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Sokağa çıkma yasağını delen Aleksandar Prijovic'e 3 ay ev hapsi cezası

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Giriş Tarihi: 05.04.2020
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI DELMİŞTİ: 3 AY EV HAPSİ

Koronavirüsle mücadele kapsamında Sırbistan'da alınan sokağa çıkma yasağına uymayan 'e ceza verildi. 29 yaşındaki Sırp forvete 3 ay ev hapsi cezası verildi.

Sırbistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını delen futbolcu 'e 3 ay ev hapsi cezası verildi.

Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımında forma giyen 29 yaşındaki Sırp forvet, başkent Belgrad'da sokağa çıkma yasağını deldiği için mahkemece suçlu bulundu.

Prijovic ve beraberindeki 19 kişi, bir otelin barında bir araya gelerek sokağa çıkma yasağını deldiği için gözaltına alınmıştı.

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