Galatasaray'da flaş Jesse Sekidika gelişmesi!

Galatasaray'ın devre arasında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jesse Sekidika ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı kulüp genç oyuncuyu kiralamak için bir takım arayışında.

Galatasaray, devre arasında Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'yı yeni sezonda bir takıma kiralayacak. 23 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de bir takıma gönderilmesi ve gelişimini tamamlaması hedefleniyor.

DAHA FAZLA OYNAMA İMKANI BULACAK

Milliyet'in haberine göre; Nijeryalı kanat oyuncusuna devre arasında Türkiye'den bir çok takım talip olmuş ancak Galatasaray işi bitirmişti. Yabancı kontenjanında böylece yer açacak olan sarı-kırmızılılar aynı zamanda Sekidika'nın daha fazla oynaması imkanını sağlayacak.

Galatasaray ile 4 sene daha sözleşmesi bulunan Nijeryalı futbolcunun yıllık 250 bin euro sabit ücreti bulunuyor. Oyuncunun bu maaşını kiralık gideceği kulübe ödetecek olan sarı-kırmızılılar, aynı zamanda bir miktar da kiralama bedeli talep edecek.