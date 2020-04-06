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Fenerbahçe'nin Patrick için yaptığı teklif ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 06.04.2020
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FENERBAHÇE'NİN PATRİCK İÇİN YAPTIĞI TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

'nin bir dönemler peşinde olduğu Internacional forması giyen Patrick hakkında flaş açıklama geldi. Yıldız oyuncunun menajeri Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi açıkladı.

Daha önce ülkemizde forması giymiş ve sonrasında döndüğü Brezilya'da 'nin de gündemine gelmiş isimlerden Patrick, takımı Internacional'den ayrılmaya hazırlanıyor.

ESPN'den Jorge Nicola'nın haberine göre oyuncunun menajeri, Flamengo ve Corinthians'ın Patrick ile ilgilendiğini açıkladı.

Yine aynı haberde 2018 yılında Fenerbahçe'nin devreye girip 8 milyon Euro önerdiği belirtildi.

O dönemde Patrick'i takımda tutmayı tercih eden Internacional Yönetimi, bugün resmi bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyla yollarını ayırabilir.

2019-20 sezonunun devre arasında da Fenerbahçe'nin Patrick için görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.

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