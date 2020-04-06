Koronavirüse yakalanınca intihar etti
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims'in takım doktoru Bernard Gonzalez, korona virüse yakalandığını öğrenince intihar etti.Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla ilgili Fransa'dan üzücü bir haber geldi. Ligue 1 takımlarından Reims'in doktoru Bernard Gonzalez, korona virüs testleri pozitif çıkınca intihar etti. Eşiyle birlikte evde karantinada olan doktorun, bir mektup bıraktığı da açıklandı.
Reims Kulübü de resmi sitesinden Gonzalez için bir başsağlığı mesaj yayımlarken, Başkan Jean-Pierre Caillot ise 20 yılı aşkın süredir kendileriyle çalışan ��ok profesyonel bir insanı kaybettiklerini ve hala olayın şokunu atlatamadığını söyledi.
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