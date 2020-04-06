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Koronavirüse yakalanınca intihar etti

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Giriş Tarihi: 06.04.2020
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KORONAVİRÜSE YAKALANINCA İNTİHAR ETTİ

Ligue 1 ekiplerinden Reims'in takım doktoru , korona virüse yakalandığını öğrenince etti.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla ilgili 'dan üzücü bir haber geldi. Ligue 1 takımlarından Reims'in doktoru , korona virüs testleri pozitif çıkınca etti. Eşiyle birlikte evde karantinada olan doktorun, bir mektup bıraktığı da açıklandı.

Reims Kulübü de resmi sitesinden Gonzalez için bir başsağlığı mesaj yayımlarken, Başkan Jean-Pierre Caillot ise 20 yılı aşkın süredir kendileriyle çalışan ��ok profesyonel bir insanı kaybettiklerini ve hala olayın şokunu atlatamadığını söyledi.

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