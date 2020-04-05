UEFA ile Belçika arasında savaş: Hakkınız yok
Belçika, önceki gün lider Club Brugge'ü şampiyon olarak tescil etmeye karar verdi. Ancak liglerin tamamlanmasını isteyen UEFA, ülke takımlarını Avrupa kupalarına göndermemek ile tehdit etti. Belçika ise “İç işlerimize karışma hakkınız yok ” diyerek rest çekti.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Belçika 'da vakaların sayısı 18 bini, ölenlerin ise bin 200 'ü geçti. Jupiler Pro Lig'in Yönetim Kurulu da 1.Lig A'nın sona erdirilmesini ve lider Club Brugge'ün şampiyon unvanı almasına karar verdi. Normal sezonun bitmesine 1 maç kala en yakın rakibi Gent'in 15 puan önünde lider durumdaki Brugge 'un, yapılacak Genel Kurul'da kararın onaylanması halinde resmen şampiyon olacağı bildirildi.
UEFA ise önceki gün yaptığı toplantının ardından Belçika'ya üstü kapalı gönderme yapıp, liglerini olduğu gibi tescil edip tamamlamayan ülkelerin takımlarının, Avrupa Kupaları'na katılımının sakıncalı olacağını belirtip, kupalara böyle bir katılımın olamayacağı vurgusunu yaptı.
YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER
Belçika hemen jet hızıyla UEFA ile bir toplantı yaptı ve sağlığın her şeyden önemli olduğunu belirtti. Önümüzdeki hafta tarafların bir kez daha toplanacağı öğrenilirken, Belçika'nın UEFA'ya, "Bizim iç işlerimize karışma hakkınız yasal olarak yok" tepkisini koyacağı bildirildi.
UEFA her ne kadar 55 ülke federasyonuna, 3 Ağustos'a kadar ligleri bitirin dese de İtalya, İngiltere, Almanya ve İspanya gibi ülkeler, hayatın normal şartlara dönmemesi durumunda futbola başlamayı akıllarından bile geçirmiyorlar.
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