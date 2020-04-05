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Benfica Uğurcan Çakır için devreye girdi

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Giriş Tarihi: 05.04.2020 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020
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BENFİCA UĞURCAN ÇAKIR İÇİN DEVREYE GİRDİ

Dünyanın önemli kulüplerinin transfer listesine giren 'un genç file bekçisi için, Portekiz'in takımı da devreye girdi. Portekiz ekibi, Vlachodimos’un yerine Uğurcan Çakır’ı düşünüyor; onu da en geç 2 yılda parlatıp astronomik ücrete satmayı hedefliyor. Trabzonspor ise yıldız eldivenin sonraki satışından mutlaka pay isteyecek.

Avrupa kulüplerinin radarındaki için son olarak devreye girdi. Son yıllarda yaptığı rekor oyuncu satışlarıyla dikkat çeken ve bu alanda zirvede yer alan Portekiz ekibi, adeta oyuncu fabrikası... Aldığı isimleri kısa sürede parlatıp astronomik rakamlara gönderen Benfica, kaleci konusunda da ön plana çıkıyor. 2015'te Rio Ave'den 500 bin Euro'ya kadrosuna kattığı Ederson'u 2017'de tam 40 milyon Euro'ya 'ye yollayan Benfica, 2018'de ise şu anki file bekçisi Odysseas Vlachodimos'u Panathinaikos'tan renklerine bağladı ve 2.4 milyon Euro ödedi. Kırmızı- Beyazlılar, yazın 25 yaşındaki kaleciyi devlerinden birine satacak. Milan ve bu transferde yarışırken, yüksek bir rakam kasaya girecek.

20 MİLYON EURO
Benfica'nın kaleye düşündüğü yeni isimlerden biri ise Uğurcan Çakır. Portekiz basınına göre, 20 milyon Euro civarında bir bütçe ayrıldı. Yönetimi'nin beklentisi daha yüksek olsa da, sonraki satıştan pay alma maddesiyle işler değişebilir. Fırtına, 23 yaşındaki Uğurcan'ın potansiyelini göz önünde bulundurarak, kalecisini kime satarsa satsın mukaveleye en az yüzde 20-30'luk pay maddesi koyduracak.

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