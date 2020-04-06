Fenerbahçe'de Simon Falette ile yollar ayrılıyor

Corona virüs nedeniyle dünya futbolu çıkmaza girdi. Birçok kulüp, ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Oyuncu maaşlarında indirim ve mevcut sözleşmeli futbolcularla yolları ayırmak, kulüplerin aldığı ilk tedbirler arasında. Sarı lacivertli kulüp uzun uğraş verdiği Simon Falette ile yollarını ayırma kararı aldı.

Corona virüs nedeniyle tüm Avrupa'da futbol durdu. Birçok kulüp, kiraladığı oyuncuların sözleşmelerini feshetmeye başladı.

Bu modaya Fenerbahçe de uyabilir. Ligde zaten bir iddiası kalmayan Sarı-Lacivertliler'de yönetimin, Gineli savunmacıyı kulübü Frankfurt'a geri gönderme konusunda değerlendirme yaptığı öğrenildi.

Falette, ocak ayında sezon sonuna kadar kiralanmıştı. Bu arada Düsseldorf'ta oynayan Zanka ile Nürnberg'te forma giyen Frey de geri dönebilir.