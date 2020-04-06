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Cristiano Ronaldo satılığa çıktı! Juventus maaş yükünden kurtulmak istiyor

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Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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CRİSTİANO RONALDO SATILIĞA ÇIKTI!

Corona virüsün en çok etkilediği İtalya'da futbol kulüpleri zor günler geçiriyor. İtalyan devi , yıldız golcüsü 'yu satış listesine koyacak. 31 milyon Euro maaş alan golcü oyuncu için Juve, 60 milyon Euro bonservis talep ediyor.

Corona virüsü salgının etkileri futbol camiasında dengeleri altüst etmeye devam ediyor. Kulüplerin çoğu transfer politikasını çoktan değiştirdi. Bunlardan biri de salgının en çok etkilediği Avrupa ülkesi olan İtalya'nın güçlü ekibi ...

JUVENTUS RONALDO'YU SATMAK İSTİYOR
Siyah-beyazlı kulüp iki yıl önce 'den 100 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı ile ilgili sürpriz bir karar aldı. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Juve, corona virüsü nedeniyle bozulan ekonomisini oyuncu satarak düzeltmenin hesaplarını yaparken, Portekizli yıldızı Ronaldo'yu da satmanın planlıyor.

FİYATI 60 MİLYON EURO
İtalyan basını Ronaldo'nun, eski takımı Real Madrid'e dönebileceğine dikkat çekti. Juventus'un tecrübeli oyuncunun yıllık 31 milyon Euro'luk maaşından kurtularak yıldız ismi 60 milyon Euro'ya göndermek istediği ifade ediliyor.

REAL MADRID GOLCÜ ARAYIŞINDA
Ronaldo'nun takımdan ayrıldığından beri hücum hattında istediği düzeni oturtamayan Real Madrid'in de golcü arayışında olduğu bildirildi. Eflatun-beyazlı ekibin ilk tercihinin Haaland gibi genç isimlerden yana olduğu bilinse de Ronaldo'ya hayır diyemeyeceği kaydedildi. Ancak Portekizli yıldızın maaşında ciddi bir düşüş yaşanabilir.

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