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Son verilen arada askerliğini yapacak

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Giriş Tarihi: 06.04.2020
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Tottenham'ın Güney Kore'li yıldızı , koronavirüs nedeniyle ülkesine giderek askerlik görevini yapacağını açıkladı. İngiltere'de koronavirüs nedeniyle askıya alınan liglerin mayıs ayında da başlamayacağı açıklanmıştı.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada askerlik görevini yerine getirecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Son, geçen hafta ülkesi Güney Kore'ye giderek karantinaya girdi.

Son'un karantina süresi bitince, 4 haftalık zorunlu askerlik görevini yapacağı ve mayıs ayında İngiltere'ye döneceği belirtildi.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle askıya alınan liglerin mayıs ayında da başlamayacağı açıklanmıştı.

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