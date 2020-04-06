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Sergen Yalçın'dan yönetime Filip Marchwinski ricası!

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Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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SERGEN YALÇIN ONU ÖZEL OLARAK TAKİP EDİYOR!

Gelecek sezon kadro yapılanması için harekete geçen yönetimi, 'dan gelen istek üzere Polonyalı yıldız için çalışmalara başladı. Tecrübeli hocanın genç yıldız adayı için "Hem 10 numara oynuyor. Hem forvet arkasında, hem de forvette oynayabiliyor. Elimde olsa bu çocuğu yeni Sergen yaparım" dediği iddia edildi.

Futbolcular gibi koronavirüs tehlikesinin geçmesini evinde bekleyen , bu zaman zarfında kasım ayında oynanan UEFA-19 Avrupa Şampiyonası'nın maçlarını izlerken bir isim dikkatine takıldı. Yalçın'ın ilgisini çeken bu oyuncunun da Lech Poznan'ın 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu olduğu bildirildi.

"ELİMDE OLSA BU ÇOCUĞU YENİ SERGEN YAPARIM"
47 yaşındaki teknik adamın, teknik olarak kendisine benzettiği 1.87 boyundaki Marchwinski için Başkan Çebi'ye "Hem 10 numara oynuyor. Hem forvet arkasında, hem de forvette oynayabiliyor. Elimde olsa bu çocuğu yeni Sergen yaparım" şeklinde bir mesaj attığı kaydedildi.

BOATENG'İN YERİNE
Bunun üzerine yönetimin oyuncunun şartlarını görüşmek için Polonya ekibi ile temasa geçmeye hazırlandığı kaydedildi. Yapılacak teklif için net bir bilgiye ise henüz ulaşılamadı. Siyah-beyazlılar böylece, kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Boateng'in gitme ihtimalini de şimdiden hesaplıyor. Şu anki piyasa değeri 2.5 milyon euro civarında olan Marchwinski, son 8 aylık dönemde büyük bir çıkışla 2 milyon euro değer kazandı. İki ayağını da oldukça iyi kullanan 18 yaşındaki oyuncu, Polonya'nın çeşitli yaş kategorilerinde 17 kez forma giydi.

Kaynak:Fotomaç

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