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Fenerbahçe'den Gökhan Gönül hamlesi! Sözleşme teklif edildi

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Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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FENERBAHÇE'DEN GÖNÜL HAMLESİ! SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ

tarihine adını altın harflerle yazdıran ile sarı lacivertli kulüp arasında önemli gelişme. Fenerbahçe yönetimi, ’la henüz sözleşme yenilemeyen eski oyuncusu Gökhan Gönül için devreye girdi. Taraftarın Beşiktaş'a gitmesine rağmen tepki göstermediği yıldız oyuncuya 1+1 yıllık teklif yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarına hoca işini büyük ölçüde çözüme kavuşturarak başlamak isteyen 'den transferde de sürpriz bir atak geldi. Sarı Lacivertli kulübün 3 yıl önce sürpriz bir şekilde 'a olan için devreye girdiği iddia edildi.

1+1 YILLIK TEKLİF YAPILDI
Beşiktaş'la henüz sözleme yenilemeyen Gökhan Gönül'e Sarı-Lacivertli yönetim menajeri aracılığıyla 1+1 yıllık teklif yapıldı. 34 yaşındaki oyuncuya "Gel futbolu Fenerbahçe'de bırak" mesajı da iletildi. 9 yıl Sarı-Lacivertli formayı giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olan Gökhan'a taraftar fazla tepki göstermemişti.

CEVABI BEKLENİYOR
Gökhan, geçen sezon Vodafone Park'ta Fenerbahçe'ye gol atmasına rağmen sevinç gösterisi yapmamıştı. Tecrübeli sağ bekin teklife kısa bir süre içinde yanıt vermesi bekleniyor.

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